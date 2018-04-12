فيديو يحبس الأنفاس لسيول الرين
وثق خبير الأرصاد عبدالعزيز الحصيني، مقطع فيديو يوضح السيول التي شهدتها محافظة ضرماء، ومحافظة الرين، مساء أمس الأربعاء.
وقال الحصيني إن تساقط الأمطار بغزارة على محافظة الرين، استمر لليوم الخامس على التوالي، مما تسبب في قطع الطريق، مُدعماً ذلك بمقطع فيديو آخر.
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alfahd42[ عدد التعليقات: 16217 ] نشر منذ 35 دقيقة
الله يجعلها امطار خير وبركه ويعم بنفعها بلاد المسلمين
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 27036 ] نشر منذ 34 دقيقة
الحمد لله الامطار عمت البلاد
كجمغلو[ عدد التعليقات: 9671 ] نشر منذ 22 دقيقة
اللهم صيبا نافعا