” الصحة ” تنظم المؤتمر السعودي للمحاكاة الصحية 2018 بـ ” الفور سيزون “

أحمد الخبراني(صدى):

تنظم وزارة الصحة ،المؤتمر السعودي للمحاكاة الصحية 2018م ، تحت شعار ” المحاكاة: مساندة التحول في الرعاية الصحية “، وذلك خلال الفترة من 7 إلى 9 شعبان 1439هـ ، في فندق الفورسيزون بمدينة الرياض.

ويهدف المؤتمر هذا العام إلى دمج المحاكاة في مناهج الدراسات العليا و علوم التمريض و التعليم الطبي بالإضافة للتطوير المهني للعاملين بتقنية المحاكاة للوصول إلى تكامل الأنظمة.

كما يتضمن البرنامج العلمي المكثف 50 ورقة علمية من متحدثين دوليين و محليين، و22 ورشة عمل متنوعة و متخصصة في التدريب المرتكز على المحاكاة لجميع الممارسين الصحيين ، إلى جانب عدد من الفعاليات العلمية المصاحبة والتي منها مسابقة ” دوري المحاكاة – Sim Dawri ” ، مسابقة ” أكشنها يا فني المحاكاة- “Action’ha Ya Tech” و مسابقة ” فن محاكاة الإصابة – SimMoulage Contest ” .

و سيقام أيضاً على هامش المؤتمر مبادرة تطوعية ضخمة تستهدف عامة فئات المجتمع لتدريبهم على سبل إنقاذ الحياة.

الجدير بالذكر أن المؤتمر معتمد محلياً من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بعدد 32 ساعة تعليم طبي مستمر و تم إقراره من أربعة منظمات عالمية للمحاكاة وهن : الجمعية الدولية للمحاكاة في الرعاية الصحية SSH- / الجمعية الأوروبية للمحاكاة الصحية SESAM- /الكلية الملكية للأطباء والجراحين الكندية و / جمعية التمريض الدولية للمحاكاة و التعلم INACSL.

وتدعو “الصحة” كافة الممارسين الصحيين في جميع القطاعات الصحية و الأكاديمية مممن يرغبون حضور المؤتمر إلى التسجيل من خلال الموقع الالكتروني للمؤتمر: من (هنا)