ضبط شابين سرقا مركبة وهاتف مواطن بالقوة

سهو الهشال(صدى):

تعرض مواطن بالعقد الثاني من العمر لعملية سرقة من قبل شخصين ، قاما بإيقافه أثناء قيادته لمركبته ، واعتدا عليه وسرقا مركبته وهاتفه المحمول بالقوة.

وأبلغ المواطن غرفة عمليات دوريات الأمن بمحافظة القريات بالواقعة وبمباشرة الحادث وتحديد مكان المبلغ والمتهمين تمكنت دوريات الامن بعد المتابعه الميدانية من استيقاف السيارة المسروقة وضبطها والقبض على المتهمين بسرقتها.

وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الجوف المقدم يزيد بن سعود أن الشابين سعوديي الجنسية في العقد الثاني من العمر وتم ايقافهما وإحالتهما للنيابة العامة .