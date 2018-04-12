المحامي اللاحم يكشف ما يحدث في ” مدارس البنات “
أشاد الكاتب والمحامي عبد الرحمن اللاحم بما تقوم به وزارة التعليم لمحاصرة المنتمين للجماعات المحظورة، وعلى رأسها جماعة الإخوان المسلمين، وإبعادهم عن الفصول الدراسية وإقصائهم عن التعليم في المدارس العامة.
وقال اللاحم في مقال له بعنوان ” ماذا يحدث في مدارس البنات؟ ” : ” تركيز الوزارة كان منحصراً في مدارس البنين دون الالتفات إلى الجانب المظلم والبعيد عن الأضواء وهي مدارس البنات، حيث ما زالت بعض قائدات المدارس متقوقعات في زمن مضى ويمارسن السلوك ذاته الذي كان يمارس في السابق من إقحام الآراء الشخصية الدينية في العملية التعليمية ،وإرغام الطالبات والمعلمات على حد سواء بنمط لباس معين بناء على فتاوى غير ملزمة في قضايا خلافية، ولا يوجد نص قانوني مُلزم يحدد آلية اللباس أو الحجاب بشكل دقيق وإنما هي أطر عامة لها علاقة بالاعتقادات الشخصية للناس إلا أن بعض قائدات المدارس نصبن أنفسهن واعظات وداعيات يتعاملن مع الطالبات والمعلمات بطريقة لا تتلاءم ووظيفة المؤسسة التعليمية “.
وتابع: ” كما أنّ فيه انتهاكاً للسلطة التشريعية في الدولة؛ وكل ذلك يحدث كل يوم تقريباً دون أن تتدخل وزارة التعليم لوقف هذا العبث وانتهاك الحريات الشخصية والأحكام القانونية، حتى أن الصراخ والاعتراض على تلك القرارات التعسفية من قائدات المدارس لا يسمح به، ومصير أي معلمة تعترض أو تسول لها نفسها أن تعترض، أن يخسف بتقرير أدائها السنوي وتخضع لجلسات تحقيق أشبه ما تكون بمحاكم التفتيش سيئة الذكر “.
وأضاف: ” لذا، فإنه من الواجب إذا كانت وزارة التعليم متوجهة لمحاصرة الأفكار المتشددة المتطرفة في المدارس بشكل عام فإنه يتوجب وضع قناة تواصل آمنة مع المسؤولين في الأمن الفكري في وزارة التعليم لإيصال الممارسات التي تحدث بشكل يومي خلف الأبواب المغلقة في تلك المدارس، وألا يتضرر منه المُبلغ سواء أولياء الأمور أو المعلمين في المدارس، وذلك لتحفيز الناس للمشاركة في إصلاح المؤسسات التعليمية وتنظيفها من الأفكار المتطرفة أو من الأشخاص الذين يعتنقون أفكاراً مشددة والحيلولة دون أن يصلوا إلى الطلاب ليخضعوهم لعملية غسل دماغ ويلوثوا أفكارهم كما كان يحدث خلال 4 عقود ماضية “.
القرشي[ عدد التعليقات: 2213 ] نشر منذ 1 ساعة
اللبس المحتشم والمظهر المحتشم دون تكلف أو غلو كلنا نؤيده ونطالب به أما إذا كان قصد
الأستاذ عبدالرحمن اللاحم أن تترك الأمور على حسب حرية الفتاة ترتدي ما تريد وتظهر بالمظهر
الذي تريد كالقصات الذكورية ووضع الوشوم الغربية على مناطق من جسدها ووضع مساحيق التجميل
ونقول هذه حرية شخصية لأ والف لأ يا استاذي العزيز .
هناك ضوابط لابد أن تتبع داخل تلك المنشأت وهناك امور دينية لابد أن يتقيدن بها بناتنا وهناك عادات
وتقاليد لا تتعارض مع الشرع والعرف لابد أن تحترم وجزى الله كل مديرة او معلمة او مرشدة او إدارية
في تلك المدارس خير الجزاء على تشجيعهن لبناتنا على التمسك بالحشمة واللإحتشام بعيدآ عن الغلو
والتطرف الفكري الذي سيؤدي حتمآ إلى نتائج غير محببة وليست من الدين في شيء .
ليما[ عدد التعليقات: 119 ] نشر منذ 27 دقيقة
انا ضد فكرة او سالفة الاخوان
ولكن اكتشافك ودراستك ستسأل عنها امام الله ونيتك القذره
واضح ولا يبغالها تفسير . بلا عبايه بلا حجاب بلا حيا وانفتحو وانطلقو احرار
alfahd42[ عدد التعليقات: 16217 ] نشر منذ 21 دقيقة
وانت يا اللاحم خليت امور المحاماه كلها وجيت على لباس البنت تبي تفسخها عادها في المدرسه
طيب انا بقول شي يا اللاحم انت تقول امور خلافيه طيب
انا بقول اللهم ان كان مايقوم به المحامي اللاحم من مصلحة البنت المسلمه في دينها ودنياها اللهم وفقه واذا كان غير ذالك اللهم شل يده وعقله لكي لايؤثر على جيل المستقبل
امنو وراي يا مسلمين
alfahd42[ عدد التعليقات: 16217 ] نشر منذ 20 دقيقة
اللهم ان كان مايقوم به المحامي اللاحم من مصلحة البنت المسلمه في دينها ودنياها اللهم وفقه واذا كان غير ذالك اللهم شل يده وعقله لكي لايؤثر على جيل المستقبل
ابوخالد[ عدد التعليقات: 8 ] نشر منذ 17 دقيقة
الله لايبارك فيك يامحامي الغفله …. قائدات المدارس يربين بناتنا على الحشمه والستر والعفاف .
لابارك الله في كل علماني حقير وخسيس ومنحط
alfahd42[ عدد التعليقات: 16217 ] نشر منذ 12 دقيقة
اللهم ان كان مايقوم به المحامي اللاحم من مصلحة البنت المسلمه في دينها ودنياها اللهم وفقه واذا كان غير ذالك اللهم شل يده وعقله لكي لايؤثر على جيل المستقبل
alfahd42[ عدد التعليقات: 16217 ] نشر منذ 8 دقائق
امنو يا الربع عشان يتوفق الرجال اللي يطالب بالخير لبناتنا او يكفيهن الله شره اذا غير ذالك