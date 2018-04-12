رقم ضخم لعدد أشجار النخيل بالمملكة يؤهلها أن تكون بلد صناعة التمور في العالم

حمود العنزي (صدى):

كشف المهندس عبدالعزيز العواد عضو لجنة الموارد البشرية وسوق العمل، أن المملكة بها عدد ضخم من أشجار النخيل، يؤهلها لأن تكون بلد صناعة التمور في العالم، حيث يبلغ عدد النخيل في المملكة 28 مليون و500 ألف نخلة.

وقال العواد في لقائه على قناة ” الإخبارية ” : ” عدد النخيل في المملكة 28 مليون و500 ألف نخلة؛ أي أن لكل مقيم ومواطن في البلد نخلة تنتج من 70 لـ80 كيلو “.

وأشار إلى أنه هناك منتج كبير جداً من النخيل والتمور، لكن توجد مشكلة في سلسلة الإنتاج من المزارع إلى المستهلك النهائي، مبيناً أنه هو الحلقة الأضعف التي يجب أن يتم حل مشاكلها.