خلاف أسري ينتهي بتكبيل رجل لزوجته وضربها حتى الموت

القاهرة(صدى):

في واقعة بشعة، أقدم حارس عقار مصري ، على إنهاء حياة زوجته، بضربها بعصا خشبية و” لي غاز ” بعد تكبيلها، حتى لفظت أنفاسها الأخيرة، كل ذلك بسبب خلافات بينهما.

وبانتقال الفرق المختصة لموقع الحادث تبين إصابة السيدة بجروح قطعية في فروة الرأس والجبهة والأذن اليمني، مع كدمات بالساعدين الأيمن والأيسر وتجمع دموي ونزيف بالأذن اليسري، وأنه يشتبه في وفاتها جنائيًا.

وبالتحقيق مع الزوج أقر بأن سبب وفاة زوجته هو سقوطها من على سلم المنزل أثناء تنظيفه.

وبعد إعادة معاينة مسرح الجريمة أكدت الشرطة كذب رواية الزوج، الذي لم يجد أمامه إلا الاعتراف بارتكابه الواقعة.

وعلل الجاني ارتكابه الواقعة بسبب خلافات المعيشة، وإصرارها على ترك محل عمله بمدينة الإسكندرية، والإقامة بمحل إقامتها.