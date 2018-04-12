خفايا جديدة عن الجيش القطري .. ” يستعد لإجلاء الأسرة الحاكمة “

طلال الضوي(صدى):

في فضائح جديدة كشفها سفير روسيا لدى قطر سابقا فلاديمير تيتورينكو، أوضح أن رئيس الأركان القطري التقى به وقت توليه منصبه، واقترح شراء أسلحة روسية، لجيشه الذي اعترف أنه ” صغير “.

وقال السفير إن حمد بن خليفة ، أمير قطر السابق اعترف له بأن الجيش القطري ليس مهمته الدفاع عن البلاد حال وقوع أي هجمات خطرة عليها، ولكن دوره الصمود لبضع ساعات، حتى يتسنى إجلاء الأسرة الحاكمة والاحتياطي من الذهب.

وكشف السفير أن موظفو الجمارك بمطار الدوحة في 29 نوفمبر 2011، حاولوا تعريض البريد الدبلوماسي الذي كان بحوزته للكشف، وانتهت هذه المحاولات بالاعتداء عليه بالضرب المبرح، مما تتطلب إجراء ثلاث عمليات جراحية لعينه؛ لإزالة تمزُّقِ شبكيتها وانفصالها.