قيادي حوثي يتحرش بيمنية ويعتقل شقيقها بعدما حاول التصدي له

فهمى محمد(صدى):

استمرارا لسيناريو الانتهاكات والقمع ، أقدم قيادي حوثي في جامعة الحديدة على التحرش بإحدى الطالبات تحت تهديد السلاح.

وبعد تجمهر طلاب وطالبات الجامعة لحماية الطالبة المجني عليها، أطلق المشرف الحوثي الرصاص ولاذ بالفرار بعد ليعود لاحقًا مع مجموعة حوثيين على متن مركبة عسكرية لاختطاف الطالبة.

وكانت الفتاة قد اتصلت بشقيها ، ليأتي على الفور، فقام الحوثي بضرب شقيق الطالبة بإعقاب البنادق ومن ثم اعتقاله وسجنه في سجن البحث القريب من الجامعة.

وتتعرض النساء والفتيات في صنعاء والحديدة طيلة الثلاث السنوات الماضية، للتحرش والاعتداءات على أيدي عناصر ميليشيات الحوثي الإرهابية.