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شاهد مافعله زوج لزوجته أثناء هطول الأمطار على الحرم المكي

شاهد مافعله زوج لزوجته أثناء هطول الأمطار على الحرم المكي
نايف السالم(صدى):

أظهر مقطع فيديو متداول قيام زوج بحماية زوجته من مياه الأمطار الغزيرة التي غمرت الحرم المكي.

وانهمرت الأمطار على المصلين، وهم يبتهلون بالأدعية تحتها، رافعين أيديهم للسماء.

وقامت فرق النظافة في الحرم المكي الشريف، بالعمل على قدم وساق، رغم هطول الأمطار الغزيرة التي تُصعب من العمل.

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5 تعليقات

[ عدد التعليقات: 30 ] نشر منذ 24 دقيقة

ايش ها الرحمة والجمال

[ عدد التعليقات: 30 ] نشر منذ 23 دقيقة

الله ع الجمال

[ عدد التعليقات: 14 ] نشر منذ 22 دقيقة

الله يحفظهم لبعض

[ عدد التعليقات: 16440 ] نشر منذ 15 دقيقة

جزاه الله خير

[ عدد التعليقات: 401 ] نشر منذ 12 دقيقة

الله يسعدهم ويجمعهم على خير…. الصراحه ان اللي سواه هو الشيء الطبيعي والمتوقع من اي رجل في مكانه
والعجب من اللي ما يسوي مثل هالشيء في هالموقف

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