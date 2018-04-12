شاهد مافعله زوج لزوجته أثناء هطول الأمطار على الحرم المكي

نايف السالم(صدى):

أظهر مقطع فيديو متداول قيام زوج بحماية زوجته من مياه الأمطار الغزيرة التي غمرت الحرم المكي.

وانهمرت الأمطار على المصلين، وهم يبتهلون بالأدعية تحتها، رافعين أيديهم للسماء.

وقامت فرق النظافة في الحرم المكي الشريف، بالعمل على قدم وساق، رغم هطول الأمطار الغزيرة التي تُصعب من العمل.

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