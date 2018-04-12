شاهد مافعله زوج لزوجته أثناء هطول الأمطار على الحرم المكي
أظهر مقطع فيديو متداول قيام زوج بحماية زوجته من مياه الأمطار الغزيرة التي غمرت الحرم المكي.
وانهمرت الأمطار على المصلين، وهم يبتهلون بالأدعية تحتها، رافعين أيديهم للسماء.
وقامت فرق النظافة في الحرم المكي الشريف، بالعمل على قدم وساق، رغم هطول الأمطار الغزيرة التي تُصعب من العمل.
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#فيديو | شاهد .. ماذا فعل زوج لزوجته أثناء هطول #الأمطار على #الحرم_المكي ؟ pic.twitter.com/QMDnWyBoN9
— هاشتاق الخليج العربي (@HashAGCC) ١٢ أبريل، ٢٠١٨
فيصل[ عدد التعليقات: 30 ] نشر منذ 24 دقيقة
ايش ها الرحمة والجمال
فهد[ عدد التعليقات: 30 ] نشر منذ 23 دقيقة
الله ع الجمال
الجوهرة[ عدد التعليقات: 14 ] نشر منذ 22 دقيقة
الله يحفظهم لبعض
ابو عمار[ عدد التعليقات: 16440 ] نشر منذ 15 دقيقة
جزاه الله خير
السعودي[ عدد التعليقات: 401 ] نشر منذ 12 دقيقة
الله يسعدهم ويجمعهم على خير…. الصراحه ان اللي سواه هو الشيء الطبيعي والمتوقع من اي رجل في مكانه
والعجب من اللي ما يسوي مثل هالشيء في هالموقف