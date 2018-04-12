بالصور..وزير الحرس الوطني يرعى حفل اختتام بطولة شهداء الواجب الثانية

علي القحطاني (صدى):

رعى صاحب السمو الأمير خالد بن عبدالعزيز بن عياف وزير الحرس الوطني ،مساء الأربعاء، حفل اختتام بطولة شهداء الواجب الثانية التي أقيمت بمدينة شهداء الحرس الوطني الرياضية بخشم العان التي تضم وحدات الحرس الوطني من مختلف مناطق المملكة كافة.

وكان في استقبال سموه لدى وصول مقر الحفل ، معالي رئيس الجهاز العسكري الفريق محمد بن خالد الناهض و معالي وكيل وزارة الحرس الوطني الدكتور علي بن عبدالرحمن العنقري و رئيس هيئة العمليات اللواء عبدالله بن مضحي المضحي.

وبعد أن أخذ سموه مكانه بالمنصة الرئيسيّة عزف السلام الملكي ثم استؤنف الشوط الثاني لمباراة كرة القدم، وفي نهاية المباراة أقيم حفل خطابي ، بدئ بآيات من القرآن الكريم ، ثم ألقى مدير إدارة الشؤون الرياضية المكلف العميد محمد بن عبدالرحمن الحمالي كلمة رحب فيها بسمو وزير الحرس الوطني , معرباً عن شكره لسموه على تشريفه ورعايته للحفل الختامي لبطولة شهداء الواجب الثاني التي ضمت ” 31 ” فريقاً وألفي مشارك من مختلف الوحدات ، مؤكداً أن إدارة الشؤون الرياضية بهيئة العمليات تبذل قصارى جهودها لرفع مستوى اللياقة البدنية بتكثيف الدورات وإجراء اختبارات اللياقة البدنية.

و بدأ طابور العرض العام بالبطولة للفرق المشاركة من جميع القطاعات والوحدات بوزارة الحرس الوطني ، ثم قُدم عرضاً مرئياً موجزاً للبطولة يرصد المنافسات التي أقيمت بمختلف الألعاب طوال البطولة ، واستعراضاً لأعضاء منتخب الحرس الوطني للتايكوندو.

وفي الختام أعلنت نتائج البطولة ، ثم توج سموه الفرق الفائزة وسلم كأس البطولة وميداليات المنافسات الفردية ، ثم صافح سمو وزير الحرس الوطني أعضاء لجنة البطولة.