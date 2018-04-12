إيقاف الرحلات الكويتية إلى لبنان تزامنا مع الضربة العسكرية المحتملة في سوريا

خالد الظفيري(صدى):

بعد أن انتهت مهلة الساعات الـ 48 التي أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب كموعد أقصى للرد على الهجوم الكيماوي في دوما المتهم به النظام السوري، ونظرا للتحذيرات الأمنية من السلطات القبرصية حول خطورة الطيران في الأجواء المحيطة بلبنان، أعلنت الخطوط الجوية الكويتية إيقاف رحلاتها إلى لبنان بدءا من اليوم الخميس.

ومن المقرر اجتماع رئيسة الوزراء تيريزا ماي ،الخميس، بالمجلس الوزاري المصغر للحصول على موافقتهم للقيام بعملية عسكرية في سوريا.

وتقف المنطقة على قدم واحدة بعد أن صعّدت واشنطن تهديداتها ضد نظام بشار في سوريا ومن ورائها روسيا وسط حشود عسكرية متبادلة على مسرح البحر الأبيض المتوسط.

وتوعد ترامب قائلا: ” تعهدت روسيا بضرب جميع الصواريخ الموجهة إلى سوريا، استعدي يا روسيا لأنها قادمة وستكون جميلة وجديدة وذكية! عليكم ألا تكونوا شركاء لحيوان يقتل شعبه بالغاز ويتلذذ بذلك “.

من جانبه ناشد الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريس يناشد الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن إلى تجنب خروج الوضع في سوريا عن السيطرة.

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