” تعليم القريات ” يدعو المعلمات البديلات للمراجعة قبل هذا التاريخ

علي القحطاني (صدى):

طالبت إدارة التعليم بالقريات، ممثلةً بقسم الموارد البشرية ،المعلمات البديلات اللاتي سبق لهن العمل كمعلمة بديلة وكذلك الحاصلات على دبلوم الكلية المتوسطة وخريجات معاهد المعلمات ” ممن لم يسبق لهن الحصر أو التعيين ” بمراجعة القسم النسائي شؤون المعلمات بمبنى الإشراف التربوي القسم النسوي الواقع بحي الرفاع.

وذلك ابتداءً من يوم الثلاثاء الموافق 24/7/1439 هـ، حتى يوم الأحد القادم الموافق 29/7/1439هـ، وذلك بناءً على تعميم نائب وزير التعليم والمبني على برقية رئيس الديوان الملكي وقرار مجلس الوزراء بشأن المعلمات البديلات اللاتي سبق لهن العمل كمعلمة بديلة من خريجات المعاهد ودبلوم الكلية المتوسطة.

والوثائق والمستندات المطلوبة لمن سبق لهن التعاقد كمعلمات بديلات هي صورة مصدقه من المؤهل الجامعي، وصورة مصدقة من بطاقة الهوية الوطنية مع إخفاء الصورة الشخصية ،وصورة مصدقه من عقد العمل كمعلمة بديلة وصورة من مسير الرواتب مصدقة أو تحويل الراتب مصدق من البنك ،وإقرار بعدم وجود المتقدمة على وظيفة رسمية بالدولة وصورة من درجة اختبار قياس إن وجدت.

والوثائق والمستندات المطلوبة للمتقدمات من خريجات معهد المعلمات الثانوية فهي صورة من المؤهل دبلوم معهد المعلمات ،وصورة من الهوية الوطنية مع إخفاء الصورة الشخصية.

وفيما يتعلق بالمتقدمات من خريجات الكلية المتوسطة فيطلب منهن صورة من مؤهل دبلوم الكلية المتوسطة ،وصورة من الهوية الوطنية مع إخفاء الصورة الشخصية.