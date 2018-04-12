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أمجد طه: ولي العهد موسوعة سياسية تدرس للكبار قبل الصغار

أمجد طه: ولي العهد موسوعة سياسية تدرس للكبار قبل الصغار
حمود العنزي (صدى):

ثمن خبير الشؤون السياسية أمجد طه، جهود صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد – حفظه الله – ، وما أثمرته جولاته الأخيرة بمختلف الدول من نتائج.

وقال طه : ” يسافر لبريطانيا وأمريكا وفرنسا، فيأتي قرار من هذه الدول حصراً لضربة قوية مدمرة لنظام سوريا حليف إيران ومليشياته الإرهابية “.

وتابع : ” ثم يحتاجون لأجواء لبنان فتجد زعيم لبنان عنده في باريس، هو ليس مجرد أمير وولي عهد هذا رجل بـ أمة وموسوعة سياسية تدرس للكبار قبل الصغار “.

 


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