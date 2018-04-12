أطباء يفسرون كيف استطاع حاكم عربي إنجاب 1171 طفلًا

الرباط(صدى):

في قصة قد لا تصدق وكذبها الكثيرون، حول إنجاب السلطان المغربي إسماعيل بن الشريف ، 1171 طفل في 32 سنة ، وفي محاولة لفك أسرار هذه القصة، أجرى باحثون دراسة حول الأمر.

وكشفت الدراسة أن سيكون معدل مضاجعته للنساء متراوحا بين 0.83 و1.43 مرة في اليوم، وأضاف فريق البحث أن السلطان كان بإمكانه تحقيق نفس الرقم بوجود عدد يتراوح ما بين 65 و110 من النساء في حريمه.

وعاش إسماعيل بن الشريف والمعروف بمولاي إسماعيل في الفترة 1645 – 1727م، وكان سلطانًا مغربيًا من سلالة العلويين ،وهي نفس السلالة التي ينتمي لها محمد السادس ملك المغرب الحالي، وحكم منذ عام 1672 حتى 1727م، بعد أخيه الرشيد بن الشريف.

وتستند المحاكاة على مجموعة متنوعة من نماذج الحمل، على سبيل المثال، افترضت مجموعة واحدة من عمليات المحاكاة أن دورات الطمث لدى النساء لا تتزامن، في حين اقترح آخر أنها تستطيع ذلك.

و ذكرت موسوعة جينيس للأرقام القياسية، أن مولاي إسماعيل قد ولد 888 طفلًا، وهو أكبر عدد من النسل لأي شخص على مدار التاريخ يمكن التحقق من.

وبالاستناد إلى تقارير من دومينيك بوسنوت، وهو دبلوماسي فرنسي سافر مرارًا إلى المغرب، ربما يكون السلطان قد حصل بالفعل على 1،171 طفلًا من أربع زوجات و 500 محظية بحلول عام 1704. في ذلك الوقت، كان إسماعيل يبلغ من العمر 57 عامًا وحكم لمدة 32 عامًا.