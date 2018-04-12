حقيقة سرقة محتويات محول حمدانية جدة

نايف السالم(صدى):

بعد تداول عدة مقاطع حول سرقة محتويات أحد محولات الكهرباء بحي الحمدانية في جدة، أوضحت الشركة السعودية للكهرباء أن ما جاء في تلك المقاطع غير صحيح.

وأكدت الكهرباء في بيان لها أن المحول جديد، وتم تركيبه لإمداد أحد المشتركين بالخدمة الكهربائية، مشيرة إلى أنه لم يتم تسجيل أي بلاغ حول انقطاع الخدمة بالحي، وما جاء في مقطع الفيديو غير صحيح.

وأشارت إلى أنه تم توجه فرق الصيانة والطوارئ التابعة للشركة فور تلقي البلاغ من أحد المشتركين، واتضح أن محتويات المحول ليست مسروقة، إنما هي جديدة لإمداد عدادات جديدة للمشترك المبلغ عن الحالة.