أول تعليق من وزارة الدفاع بعد تدمير 3 صواريخ باليستية تجاه المملكة

عادل الحربي (صدى):

بعد نجاح قوات الدفاع الجوي السعودي في اعتراض وتدمير ثلاثة صواريخ باليستية، أطلقتها المليشيات الحوثية الإرهابية تجاه الرياض ،ونجران، وجازان مساء أمس الاربعاء، علقت وزارة الدفاع عبر الحساب الرسمي للوزارة قائلة : ” همتنا عالية لحماية أرض غالية “.

يذكر أنه تم تدمير طائرتين بدون طيار، حاولت المليشيات الحوثية من خلالها استهداف مطار أبها وأحد الأعيان في جازان دون تسجيل أي خسائر.

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