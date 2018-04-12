تفاصيل عودة الأذان إلى إسبانيا بفضل خادم الحرمين
بعدما توقف الأذان قرابة 500 عامًا متتالية في إسبانيا ، بدأ المواطنون الإسبان في سماع صوت الآذات يرفع في بلادهم للمرة الأولى منذ 33 عامًا ، بعد بناء مسجد الملك عبدالعزيز آل سعود الذي يمثل مركز إسلامي متكامل .
ووفقًا لآخر الإحصائيات ، فإن المسلون في إسبانيا والبالغ عددهم حوالي 2 مليون مواطنًا ، لايتمكنون من أداء صلاة الجمعة ، ولكن بفضل المملكة أصبحوا اليوم قادرين على أداء صلواتهم الخمس يوميًا ونقلت إليهم تعاليم الدين الإسلامي .
وكان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ، دورًا رئيسيًا في التطور الذي حدث في مدريد ، حيث أنشأ المسجد قبل 3 عقود ، عندما كان أميرًا للرياض على نفقته الخاصة .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 45514 ] نشر منذ 25 دقيقة
الحمد لله والشكر له سبحانه ,,
,, ايادي خادم الحرمين الشريفين ممدودة باالخير للمسلمين اينما وجدوا ,,
,, اطال الله في عمره على طاعته وسدد على طريق الخير خطاه ,, آمين ,,