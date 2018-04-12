الهيئة الملكية بينبع تطلق وظائف شاغرة بمزايا تدريبية

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت الهيئة الملكية بمدينة ينبع الصناعية رغبتها في استقطاب الكوادر السعودية الواعدة لشغل عدد من الوظائف الشاغرة ذات المزايا التدريبية الواعدة في المجالات المختلفة.

واشترطت ” ملكية ينبع ” على المتقدمين ألا يقل التقدير عن جيد جدًّا في الشهادات المطلوبة لجميع الوظائف، وأن تكون معادلة الشهادة من وزارة التعليم إذا كانت من الخارج، وإجادة اللغة الإنجليزية، ومطابقة معايير ومتطلبات الوظيفة للمتقدم، وذلك بمميزات، منها رواتب مجزية، ودورات تدريبية، وبرنامج امتلاك للمسكن، وتعليم مميز بمدارس الهيئة الملكية، إضافة لتوفير العلاج بالمركز الطبي والمراكز الصحية التابعة للهيئة الملكية بينبع.

ولتقديم الطلبات من خلال الرابط الآتي: من هنــا .