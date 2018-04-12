جستينيه: تصرفات لجنة الإنضباط تدعو إلى سوء الظن فيها

الأربعاء 11
أبريل
رئيس الهيئة يبغى كذا.. تركي ال الشيخ ما كان يختاج يطلع يقول انا هلالي بس الحين اشوف سيفين ونخلة ما كان يحتاج يعلنها انه هلالي قبل الكرسي والمسيبة انه نسى كلامه وفضح نفسه بعد الكرسي وراح شجع فريقه الهلال ضد الفيصلي السعودي. شيء حلو انك تشوف المسئول اللي المفروض يكون محايد ومنصبه رئيس هيئة الرياضة لكافة السعوديين يروح يشجع نادي سعودي ضد نادي سعودي ثاني. تجي انت يا جستنيه تقول راح يخلونا نسيىء الظن في لجنة الانضباط.
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ابوبدر[ عدد التعليقات: 278 ] نشر منذ 2 دقيقتين
رئيس الهيئة يبغى كذا.. تركي ال الشيخ ما كان يختاج يطلع يقول انا هلالي بس الحين اشوف سيفين ونخلة ما كان يحتاج يعلنها انه هلالي قبل الكرسي والمسيبة انه نسى كلامه وفضح نفسه بعد الكرسي وراح شجع فريقه الهلال ضد الفيصلي السعودي. شيء حلو انك تشوف المسئول اللي المفروض يكون محايد ومنصبه رئيس هيئة الرياضة لكافة السعوديين يروح يشجع نادي سعودي ضد نادي سعودي ثاني. تجي انت يا جستنيه تقول راح يخلونا نسيىء الظن في لجنة الانضباط.