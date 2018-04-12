أمانة الحدود الشمالية تغلق 9 محلات لمخالفتها أنظمة العمل

نايف السالم(صدى):

أغلقت أمانة منطقة الحدود الشمالية ممثلة بوكالة الخدمات، أمس الأربعاء، 9 محلات تجارية بعرعر لمخالفتها للأنظمة البلدية.

وأوضحت أمانة منطقة الحدود الشمالية، أن الجولة الرقابية أسفرت عن إغلاق المحلات التجارية بسبب مخالفتها للأنظمة البلدية ، كما تم تحرير عدد من الإشعارات لأصحاب المحلات لمراجعة الأمانة لتطبيق لائحة الغرامات والجزاءات.

وأكدت أمانة المنطقة أنه لا مجال للتهاون مع المخالفين، مشيرة إلى أن الرقابة مستمرة على المحلات التجارية .