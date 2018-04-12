بالصور.. ” عمل الرياض ” ينفذ 680 زيارة لرصد المخالفات

عادل الحربي(صدى):

شن مكتب فرع وزارة العمل بالرياض ، عددًا من الجولات الميدانية التفتيشية مساء يوم أمس الأربعاء ، بالرغم من سوء الأحوال الجوية .

واستهدفت الفرق الرقابية التابعة للوزارة ، عددًا من المنشآت التجارية بمختلف أنشطتها في الرياض، لرصد مخالفات هذه المنشآت لضوابط الوزارة وقراراتها المتعلقة بتوطين قطاعات الاتصالات وأسواق الذهب وتأنيث محال بيع المستلزمات النسائية ، بالإضافة إلى منافذ تأجير السيارات والقطاع الفندقي .

ولفت مساعد مدير عام فرع الوزارة بالرياض ، أحمد المطوع ، إن الجولات الميدانية أسفرت عن العديد من المخالفات ، فبالرغم من الأوضاع الجوية التي تشهدها المحافظة ، إلا أن حصيلة عمل هذا الأسبوع تمثلت في تنفيذ 680 زيارة ضبط خلالها 155 مخالفة ، طبق النظام بحق مرتكبيها في حين تم إنذار 42 منشأة أخرى .