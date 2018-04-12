أمطار على مدينة السيح

علي القحطاني(صدى):

هطلت مساء الأربعاء، أمطار متوسطة إلى غزيرة على مدينة السيح بمحافظة الخرج .

جعلها الله سقيا خير وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد أعلنت توقعاتها لحالة الطقس ليوم غد الخميس، أن الفرصة ما زالت مهيأة لهطول أمطار رعدية، مصحوبة بزخات من البرد، تسبق برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تحد من مدى الرؤية الأفقية.

كما يستمر الانخفاض في درجات الحرارة على مناطق شمال شرق والأجزاء الشمالية من وسط المملكة، يصاحب ذلك رياح شمالية غربية نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تحد من مدى الرؤية الأفقية.