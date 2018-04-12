بالفيديو.. ” التجارة ” توثق جولاتها الرقابية على محال ” أبو ريالين “

عادل الحربي(صدى):

نشرت وزارة التجارة والاستثمار، اليوم الأربعاء، صورا للجولات الرقابية الشاملة لضبط مخالفات محال ” ابو ريالين ” في مختلف مناطق المملكة.

وقالت الوزارة إن الجولات الرقابية الواسعة لكافة المناطق على محلات ” أبو ريالين و5 ريال و10 ريال ” كشفت عن ضبط عدد من السلع المغشوشة والمخالفة للمواصفات.

وأوضح مقطع فيديو للوزارة عددا من المنتجات المغشوشة، ومنها توصيلات كهربائية غير مطابقة للمواصفات وآخر غير مدرج في هيئة الغذاء والدواء وبياناته قابلة للإزالة، ومنتجا آخر رسمت عليه نبتة القنب المخدرة.