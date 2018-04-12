مواطنان يسرقان مركبة ويعتديان على صاحبها بالقريات

عادل الحربي(صدى):

أوقف مواطنان في محافظة القريات، مواطن أثناء قيادته مركبته والاعتداء عليه وسرقة سيارته وجواله بالقوة، فيما تمكّنت الجهات الأمنية من ضبطهما.

وقال المتحدث الرسمي لشرطة منطقة الجوف، المقدم يزيد بن سعود النومس، إن غرفة عمليات دوريات الأمن بمحافظة القريات تلقت يوم السبت الماضي بلاغا من مواطن في العقد الثاني من العمر يفيد بقيام شخصين بسرقة سيارته وجواله بعد الاعتداء عليه.

وأضاف أن دوريات الأمن الميدانية تمكّنت من تحديد مكان المتهمين واستيقاف السيارة المسروقة وضبطها والقبض على المتهمين بسرقتها، حيث تبين أنهما مواطنان في العقد الثاني من العمر، ليتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما وتحويلهما للنيابة العامة.