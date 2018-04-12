الإسكان تكشف حقيقة رسوم الأراضي البيضاء

علي القحطاني(صدى):

أوضحت وزارة الإسكان، أن الأخبار المتداولة بشأن برنامج رسوم الأراضي البيضاء نقلًا عن تقرير الوزارة المقدم لمجلس الشورى، غير صحيحة.

وقال المتحدث باسم وزارة الإسكان، سيف السويلم، في بيان اليوم، أن هذه الأخبار استندت على تقرير صادر قبل اكتمال العام الأول من إطلاق رسوم الأراضي البيضاء وقبل انتهاء المهلة المحددة للسداد في أي مدينة من المدن الأربع الخاضعة للنظام في مرحلته الأولى.

وأضافت الوزارة، أن إجمالي أوامر السداد في المدن الأربع التي تم تطبيق المرحلة الأولى من النظام فيها ( الرياض وجدة ومكة المكرمة وحاضرة الحمام )، وتبلغ نحو 1548 أمر سداد لمساحة إجمالية بلغت 411.457.167 مترًا مربعًا.