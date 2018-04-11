رونالدو ينقذ الريال أمام يوفنتوس

نواف السالم(صدى):

تمكن نادي يوفنتوس من تحقيق الفوز على نظيره ريال مدريد ، خلال لقاء مساء اليوم الأربعاء ، ضمن إياب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا ، بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد فقط .

وتألق يوفنتوس طوال اللقاء ، حيث افتتح ماريو ماندجوكيتش تسديد الأهداف لفريقه بثنائية خلال الدقائق الثانية والـ 37 من عمر الشوط الأول ، ليسدد بليز ماتويدي هدف الفريق الثالث خلال الدقيقة الـ 60 من توقيت الشوط الثاني .

وفي الدقائق الأخيرة للقاء ، تمكن ريال مدريد من التأهل إلى الدور القادم من البطولة ، بفضل هدف كريستيانو رونالدو القاتل خلال الدقيقة الـ 97 من الدقائق الإضافية في المباراة عبر ضربة جزاء .