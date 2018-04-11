الاتحاد السعودي يدرس العدد المناسب لقوائم فرق دوري المحترفين
أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن اجراء دراسة لعدد من التصورات الجديدة الخاصة العدد المناسب لقوائم فرق دوري المحترفين.
وقال الاتحاد عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : يدرس الاتحاد السعودي عددًا من التصورات الخاصة بالعدد المناسب لقوائم اللاعبين في كل فريق من الفرق المشاركة في الدوري السعودي للمحترفين خلال الموسم المقبل ” .
وكان مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، قد دعا مجالس إدارات الأندية بعدم اتخاذ أي قرارات تتعلق بعقود اللاعبين حتى موعد صدور القرار الجديد.
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