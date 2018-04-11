الاتحاد السعودي يدرس العدد المناسب لقوائم فرق دوري المحترفين

نواف السالم(صدى):

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن اجراء دراسة لعدد من التصورات الجديدة الخاصة العدد المناسب لقوائم فرق دوري المحترفين.

وقال الاتحاد عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : يدرس الاتحاد السعودي عددًا من التصورات الخاصة بالعدد المناسب لقوائم اللاعبين في كل فريق من الفرق المشاركة في الدوري السعودي للمحترفين خلال الموسم المقبل ” .

وكان مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، قد دعا مجالس إدارات الأندية بعدم اتخاذ أي قرارات تتعلق بعقود اللاعبين حتى موعد صدور القرار الجديد.