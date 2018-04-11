لجنة الانضباط والأخلاق تصدر 7 عقوبات

طلال الغامدي(صدى):

أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق باتحاد كرة القدم ، قرارًا اليوم الأربعاء بإلزام عضو مجلس إدارة نادي الهلال بدر المعيوف ، بغرامة مالية قدرها 20 ألف ريال لدخوله مناطق اللاعبين والتوجه إلى غرفة تبديل الملابس بالرغم من عدم تسجيل اسمه في قائمة الفريق ضمن مباراته مع الأهلي في دوري المحترفين .

وألزمت لجنة الانضباط ، نادي الهلال بغرامة مالية تصل إلى 45 ألف ريالًا ، لقيام جماهيره بقذف عبوتي مياه باتجاه أرضية الملعب أمام الأهلي ، ضمن دوري المحترفين ، كما ألزمت الأهلي بغرامة مالية قدرها 100 ألف ريالًا ، لقذف جماهيره 58 عبوة مياه أمام الهلال ضمن مسابقة الدوري .

وقررت اللجنة ، فرض عقوبة على لاعب الأهلي عمر السومة ، بغرامة مالية قدرها 20 ألف ريالًا ، لامتناعه عن الحضور إلى منطقة اللقاءات السريعة الحصرية أمام الهلال ، ضمن دوري المحترفين .

وفرضت عقوبة على مدير نادي الهضبة ، صلاح الدوسري ، بغرامة مالية قدرها 10 آلاف ريالًا ، لدخوله إلى أرضية الملعب في مباراة فريقه أمام الطائي ، ضمن دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى .

وأوقفت اللجنة ، لاعب نادي القادسية عبدالعزيز البويت ، لمدة مباراتين رسميتين ، وإلزامه بغرامة مالية 10 آلاف ريالًا ، لارتكابه سلوكًا مشينًا أدى إلى حصوله على البطاقة الحمراء أمام الفتح ، ضمن مسابقة الدوري الممتاز لدرجة الناشئين .

وقررت اللجنة ، إيقاف لاعب الفتح ساندرو مانويل ، مباراتين رسميتين ، وإلزامه بغرامة مالية قدرها 20 ألف ريالًا ، لسلوكه المشين باستعمال مرفقه بشكل عنيف ، خلال لقاء فريقه مع النصر ضمن دوري المحترفين .