خالد الغامدي يسافر إلى لندن للفحص الطبي
أعلن نادي النصر، اليوم الأربعاء، عن سفر نجم الفريق الأول لكرة القدم بالعالمي خالد الغامدي إلى لندن، يوم غدٍ الخميس.
وقال النصر عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، ” يُغادر غدًا إلى لندن الكابتن خالد الغامدي وذلك للكشف على حالته لدى البروفيسور لافال، بعدما أجرى أشعة رنين مغناطيسي على وتر العضلة الأمامية، تبين من خلالها وجود التهاب حاد ” .
وتابع: ” ويحتاج خالد الغامدي إلى استشارة طبية من أجل معرفة مدى احتياجه لتدخل جراحي، وجاء ذلك تحت إشراف الشريك الطبي مركز فزيوفت للتأهيل ” .
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