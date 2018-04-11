خالد الغامدي يسافر إلى لندن للفحص الطبي

نواف السالم(صدى):

أعلن نادي النصر، اليوم الأربعاء، عن سفر نجم الفريق الأول لكرة القدم بالعالمي خالد الغامدي إلى لندن، يوم غدٍ الخميس.

وقال النصر عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، ” يُغادر غدًا إلى لندن الكابتن خالد الغامدي وذلك للكشف على حالته لدى البروفيسور لافال، بعدما أجرى أشعة رنين مغناطيسي على وتر العضلة الأمامية، تبين من خلالها وجود التهاب حاد ” .

وتابع: ” ويحتاج خالد الغامدي إلى استشارة طبية من أجل معرفة مدى احتياجه لتدخل جراحي، وجاء ذلك تحت إشراف الشريك الطبي مركز فزيوفت للتأهيل ” .