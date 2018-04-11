” كراني ” يتوقع تحرك سحب رعدية ممطرة إلى الرياض
أكد خبير الأرصاد ، حسن كراني ، إن هناك سحبًا رعدية ممطرة ستتحرك من الطائف وجنوبها باتجاه الشرق والشمال الشرقي ، عن طريق الدوادمي وحتى الرياض خاصةً شمالها .
وأشار ” كراني ” إلى أن الحالة الجوية تمتد إلى أجواء الرس وعنيزة وبريدة والمجمعة ، ومن ثم تنتقل إلى حفر الباطن لتصل إلى القيصومة ورفحاء ، ويستمر تحركها حتى بعد منتصف الليل ، مع وجود فؤصة لهطول أمطار رعدية وبرد تؤدي للحد من مدى الرؤية .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 45514 ] نشر منذ 2 ساعتين
طيب طيب ,,
,, خير ان شاء الله ,,