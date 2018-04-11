” كراني ” يتوقع تحرك سحب رعدية ممطرة إلى الرياض

عادل الحربي(صدى):

أكد خبير الأرصاد ، حسن كراني ، إن هناك سحبًا رعدية ممطرة ستتحرك من الطائف وجنوبها باتجاه الشرق والشمال الشرقي ، عن طريق الدوادمي وحتى الرياض خاصةً شمالها .

وأشار ” كراني ” إلى أن الحالة الجوية تمتد إلى أجواء الرس وعنيزة وبريدة والمجمعة ، ومن ثم تنتقل إلى حفر الباطن لتصل إلى القيصومة ورفحاء ، ويستمر تحركها حتى بعد منتصف الليل ، مع وجود فؤصة لهطول أمطار رعدية وبرد تؤدي للحد من مدى الرؤية .