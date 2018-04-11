بالصور.. الأكاديمية السعودية للطيران المدني تحتفل بتخريج 165 طالبًا

عادل الحربي(صدى):

أعلن معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الأستاذ عبدالحكيم بن محمد التميمي أن الهيئة ممثلة بالأكاديمية السعودية للطيران المدني، ستنشئ أكبر أكاديمية طيران بالشرق الأوسط، بالشراكة مع أفضل الجامعات والكليات التي سيعلن عنها قريبا، وستكون هذه الأكاديمية وجهة المنطقة فيما يخص علوم الطيران والمطارات والسلامة.

وقال التميمي خلال حفل تخريج 165 طالبًا من الأكاديمية السعودية للطيران المدني، الذي أقيم مساء اليوم في جدة، بحضور عدد من منسوبي الهيئة والأكاديمية: ” يسعدنا اليوم أن نزف هذه الكوكبة من خريجي الأكاديمية السعودية للطيران المدني، وأوجه لذويهم كل التحية والتقدير لما بذلوه من جهود مباركة حتى جاء هذا اليوم الذي تُقطف فيه الثمار، كما يحق لأبنائنا اليوم أن يفتخروا بما حققوه من نجاح بعد رحلة تعليمية اكتسبوا من خلالها المهارات والقدرات والمعارف في مجال تخصصاتهم لمواكبة التطورات المتسارعة في صناعة الطيران وعلومه، وتمنحهم القدرة على العمل في قطاع الطيران والنقل الجوي ” .

وأوضح معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، أن الأكاديمية السعودية للطيران المدني، صرح تعليمي متميز، قائم على أسس علمية صحيحة، ووضعت مناهجها التعليمية والتدريبية وفق المواصفات والمتطلبات الدولية، وجهزت مرافقها بالتقنيات الحديثة، لتجهيز مخرجات تعليمية متخصصة، تلبي احتياجات قطاع الطيران المدني في المملكة، من الكفاءات والكوادر الوطنية المتخصصة.

وكان الخريجون قد تسلموا من معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني شهادات الدبلوم والدبلوم العالي في تخصصات المراقبة الجوية، والإطفاء والإنقاذ، وصيانة أنظمة الطيران، وأمن الطيران.

كما تسلم معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني هدية تذكارية بهذه المناسبة من رئيس الأكاديمية. وفي ختام الحفل التقطت الصور التذكارية للخريجين مع راعي الحفل، وتم تكريم الرعاة والشركاء.