بالفيديو.. خطاب مُسرب يكشف دعم قطر لميليشيات الحوثي الإرهابية
كشف مقطع فيديو، عن العلاقة المشبوهة التي تجمع دولة قطر مع ميليشيات الحوثي الإرهابية، حيث ظهر خلال المقطع خطاب مُسرب من مؤسس ميليشيات الحوثي الإيرانية، الإرهابي بدر الدين الحوثي، إلى حمد بن خليفة زعيم تنظيم الحمدين القطري.
وتوجه زعيم الميليشيات الحوثية، من خلال الخطاب المسرب، بالشكر والثناء لدولة قطر على دعمها لهم، متعهداً لهم بإستكمال مسيرته الإرهابية، ومواصلة المعركة الإجرامية التي بدأتها الميليشيات منذ عدة أعوام .
ومن المؤكد أن ميليشيات الحوثي تحتفظ بالجميل لدولة قطر منذ حروب صعدة الست، فهي الوحيدة التي أنقذتها بعد أن أوشكت القوات الحكومية على القضاء عليها، ليتطوع أمير قطر السابق، وبإيعاز من إيران، كأول وسيط في موقف لم يكن مفهوماً حينها، لتسوية الصراع، بعد مقتل مؤسسها حسين بدر الدين الحوثي في الحرب الثالثة عام 2006.
وأبرمت قطر صفقة ضمنت بموجبها وقف تقدم الجيش اليمني نحو منطقة مطرة الجبلية، آخر معاقل المتمردين شمال محافظة صعدة، والتي كان يتواجد فيها زعيم الحوثيين حالياً عبد الملك الحوثي، مقابل أن يقيم شقيق مؤسس حركة الحوثيين يحيى ووالده بدر الدين الحوثي وعمه عبدالكريم مؤقتاً في الدوحة، وأن تتولى قطر دفع مساعدات وتعويضات وإعادة الإعمار.
تاريخ العار لـ #صهاينة_قطر مع ميليشيات #الحوثي!!
شاهد خطاب مسرب من مؤسس ميليشيات #الحوثي_الإيرانية الهالك #بدر_الدين_الحوثي إلى زعيم #تنظيم_الحمدين_الإرهابي الصهيوني #حمد_بن_خليفة :
(يثني فيه على دعم #صهاينة_قطر له ويعاهد #عاق_الوالدين في مواصلة إرهابه).
.#اعتراض_صاروخ_بالرياض pic.twitter.com/32LRoeZ0GJ
— الردع السعودي 🇸🇦 (@Alrad3sa) April 11, 2018
فيصل[ عدد التعليقات: 25 ] نشر منذ 2 ساعتين
ولا يصدقون عندما نقول انها تدعم الارهاب
فهد[ عدد التعليقات: 54 ] نشر منذ 2 ساعتين
كل من يدعم الإرهاب خاسر
الجوهرة[ عدد التعليقات: 20 ] نشر منذ 2 ساعتين
حسبي الله ونعم الوكيل
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 45514 ] نشر منذ 2 ساعتين
حسبنا الله ونعم الوكيل ,,
أتعينون مطايا طواغيت المجوس على ابناء عمومتكم ..؟ ياعيب الشوم ,,
,, هذولا اللي نعتبرهم منا وفينا حكام قطر ,, !!؟؟
,, شوفوا ياعباد الله واشهدوا .. ولا تلوموننا فيما بعد ذالك ,,