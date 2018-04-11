بالفيديو.. خطاب مُسرب يكشف دعم قطر لميليشيات الحوثي الإرهابية

طلال الضوي(صدى):

كشف مقطع فيديو، عن العلاقة المشبوهة التي تجمع دولة قطر مع ميليشيات الحوثي الإرهابية، حيث ظهر خلال المقطع خطاب مُسرب من مؤسس ميليشيات الحوثي الإيرانية، الإرهابي بدر الدين الحوثي، إلى حمد بن خليفة زعيم تنظيم الحمدين القطري.

وتوجه زعيم الميليشيات الحوثية، من خلال الخطاب المسرب، بالشكر والثناء لدولة قطر على دعمها لهم، متعهداً لهم بإستكمال مسيرته الإرهابية، ومواصلة المعركة الإجرامية التي بدأتها الميليشيات منذ عدة أعوام .

ومن المؤكد أن ميليشيات الحوثي تحتفظ بالجميل لدولة قطر منذ حروب صعدة الست، فهي الوحيدة التي أنقذتها بعد أن أوشكت القوات الحكومية على القضاء عليها، ليتطوع أمير قطر السابق، وبإيعاز من إيران، كأول وسيط في موقف لم يكن مفهوماً حينها، لتسوية الصراع، بعد مقتل مؤسسها حسين بدر الدين الحوثي في الحرب الثالثة عام 2006.

وأبرمت قطر صفقة ضمنت بموجبها وقف تقدم الجيش اليمني نحو منطقة مطرة الجبلية، آخر معاقل المتمردين شمال محافظة صعدة، والتي كان يتواجد فيها زعيم الحوثيين حالياً عبد الملك الحوثي، مقابل أن يقيم شقيق مؤسس حركة الحوثيين يحيى ووالده بدر الدين الحوثي وعمه عبدالكريم مؤقتاً في الدوحة، وأن تتولى قطر دفع مساعدات وتعويضات وإعادة الإعمار.