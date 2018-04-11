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رسميًا.. الوحدة يصعد إلى دوري المحترفين

رسميًا.. الوحدة يصعد إلى دوري المحترفين
نواف السالم(صدى):

تمكن نادي الوحدة من الصعود إلى دوري المحترفين، مساء اليوم الأربعاء، بعد حفاظه على صدارة ترتيب فرق دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى .

وحصد الوحدة في الصدارة، 55 نقطة في رصيده، بعد تعادله الإيجابي اليوم مع نظيره المجزل بثنائية لكل فريق، خلال الجولة الـ 29 .


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 1364 ] نشر منذ 45 دقيقة

الفين مبروك لنادي وشباب الوحده الفرسان ونتمني التوفيق و عودا حميدا .

[ عدد التعليقات: 2209 ] نشر منذ 32 دقيقة

هلا وغلا والله بفرسان مكة عودآ حميدآ مكللآ بالتوفيق والإنتصارات إن شاء الله .

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