رسميًا.. الوحدة يصعد إلى دوري المحترفين

نواف السالم(صدى):

تمكن نادي الوحدة من الصعود إلى دوري المحترفين، مساء اليوم الأربعاء، بعد حفاظه على صدارة ترتيب فرق دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى .

وحصد الوحدة في الصدارة، 55 نقطة في رصيده، بعد تعادله الإيجابي اليوم مع نظيره المجزل بثنائية لكل فريق، خلال الجولة الـ 29 .