بالفيديو.. طرافة طفل يهدد بذبح والدته إذا قادت السيارة
وثق مواطن مقطع فيديو لجواله، لردة فعل ابنه الصغير وهو يبدي رأيه بخصوص قيادة والدته للسيارة، بعد القانون الجديد الذي يسمح بذلك في المملكة .
وظهر الابن خلال المقطع، معربًا عن غضبه من الفكرة، حيث رد قائلًا بطرافة ” لو قادت السيارة سأذبحها ” .
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 27021 ] نشر منذ 56 دقيقة
طيب
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 45506 ] نشر منذ 53 دقيقة
اقشر من كلام كلام الأب ,,
,, في كلامه هذا ومعانده للطفل ، يكبرها براسه ويعملها ,,
,, إن حصل شي انت المسؤول ,,
معلمة[ عدد التعليقات: 295 ] نشر منذ 45 دقيقة
ونعم التربية تذبح أمك ! ،،،، استغفر الله بس
بنت النور🌹[ عدد التعليقات: 2576 ] نشر منذ 29 دقيقة
وين الطرافه في الموضوع عيال اخر زمن والأب يستخف دمه