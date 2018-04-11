بالفيديو.. طرافة طفل يهدد بذبح والدته إذا قادت السيارة

نورة الشهري(صدى):

وثق مواطن مقطع فيديو لجواله، لردة فعل ابنه الصغير وهو يبدي رأيه بخصوص قيادة والدته للسيارة، بعد القانون الجديد الذي يسمح بذلك في المملكة .

وظهر الابن خلال المقطع، معربًا عن غضبه من الفكرة، حيث رد قائلًا بطرافة ” لو قادت السيارة سأذبحها ” .