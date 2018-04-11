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بالفيديو.. طرافة طفل يهدد بذبح والدته إذا قادت السيارة

بالفيديو.. طرافة طفل يهدد بذبح والدته إذا قادت السيارة
نورة الشهري(صدى):

وثق مواطن مقطع فيديو لجواله، لردة فعل ابنه الصغير وهو يبدي رأيه بخصوص قيادة والدته للسيارة، بعد القانون الجديد الذي يسمح بذلك في المملكة .

وظهر الابن خلال المقطع، معربًا عن غضبه من الفكرة، حيث رد قائلًا بطرافة ” لو قادت السيارة سأذبحها ” .

 


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4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 45506 ] نشر منذ 53 دقيقة

اقشر من كلام كلام الأب ,,

,, في كلامه هذا ومعانده للطفل ، يكبرها براسه ويعملها ,,

,, إن حصل شي انت المسؤول ,,

[ عدد التعليقات: 295 ] نشر منذ 45 دقيقة

ونعم التربية تذبح أمك ! ،،،، استغفر الله بس

[ عدد التعليقات: 2576 ] نشر منذ 29 دقيقة

وين الطرافه في الموضوع عيال اخر زمن والأب يستخف دمه

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