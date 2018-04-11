محمكة الجنايات: الأشغال الشاقة لمختطفي سعودي بلبنان

نايف السالم(صدى):

كشفت مصادر إعلامية عن إصدار محكمة الجنايات في البقاع بدولة لبنان أخيرًا الحكم حضوريًا وغيابيًا بالأشغال الشاقة لمختطفي سعودي بلبنان قبل أربع سنوات والحكم عليهم أيضًا بدفع 33 ألف دولار.

وقال المواطن خالد القرشي الذي اختطف قبل أربع سنوات: طبعًا المحكوم عليهم حضوريًا وغيابيًا على ثمانية أشخاص شاركوا في خطفه قبل أربع سنوات، حيث صدر الحكم على اثنين حضوريًا والبقية غيابيًا، مبينًا أنه حتى المحكوم عليهم حضوريًا أطلقوا سراحهم بكفالة وهربوا، مبينًا أنه طالب مرارًا وتكرارًا بإدراج أسماء الخاطفين عن طريق الإنتربول تكليف الأمن اللبناني بالبحث عليهم لكن دون جدوى.

وأشار ” القرشي ” إلى أنه لم يتم إبلاغه بالحكم إلا بعد طلب استدعاء من الخارجية وأرسل الحكم غير المصدق عن طريق السفارة أو الخارجية للإمارة منطقة المدينة المنورة منها للشرطة بعد صدوره من المحكمة بوقت، والآن بعد إطلاق سراحهم تعذر تنفيذ الحكم، حيث بالإمكان دخول سوريا بالتهريب.