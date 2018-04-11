  • الأربعاء 11

    أبريل

  1. الرئيسية
  2. منوعات
  3. بالفيديو.. مواطن يعثر على نقود كويتية في بطن ” ضب “

بالفيديو.. مواطن يعثر على نقود كويتية في بطن ” ضب “

بالفيديو.. مواطن يعثر على نقود كويتية في بطن ” ضب “
نورة الشهري(صدى):

أظهر مقطع، شاب سعودي يعثر على نقود كويتية في بطن ” ضب ” استعداداً لتناوله.

وظهر المواطن في مقطع الفيديو بعد عثوره على نقود كويتية في بطن ” ضب ” حيث كان يستعد لتناوله.


الوسوم:, ,

7 تعليقات

[ عدد التعليقات: 45506 ] نشر منذ 57 دقيقة

وشلون دخل مع حلقه ,, يعترض في حلقه ..

,, قُطر الـ 50 فلس أكبر من قُطر حلق الضب ,, مايصير ابد ,,

,, ما اصدق .. المسأله فيها شيءٍ غامض ,,

[ عدد التعليقات: 27021 ] نشر منذ 54 دقيقة

هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه ارزاق ناس تلقى فلوس. وناس تلقى ذروب

[ عدد التعليقات: 2576 ] نشر منذ 25 دقيقة

والله مدري عن حلق الضب اصغر وإلا اكبر لو اعترض كان مات بس مايعلمنا بالسالفه إلا اخونا راعي☺️

[ عدد التعليقات: 9672 ] نشر منذ 11 دقيقة

يخيتي بنت النور🌹.
.
قالــها قبلـــي أخــوي ابو محمد 😎 عســــى ربـي يحفــظه .
.
,, قُطر الـ 50 فلس أكبر من قُطر حلق الضب ,, مايصير ابد ,,
.
وألضــب أللــي بالفيـــدـو صِغــــير َبَـــس فيــه ضــبان كِبـيـره وفَمــها واسِــع .
.
هــــذا والله أعلَـــم بِمـــا لانَعــــلَـم وســــلامَتكــــم .🌹🌹.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *