بالفيديو.. مواطن يعثر على نقود كويتية في بطن ” ضب “

نورة الشهري(صدى):

أظهر مقطع، شاب سعودي يعثر على نقود كويتية في بطن ” ضب ” استعداداً لتناوله.

وظهر المواطن في مقطع الفيديو بعد عثوره على نقود كويتية في بطن ” ضب ” حيث كان يستعد لتناوله.