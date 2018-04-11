نشر : منذ 2 ساعتين 1٬556 7 منوعات بالفيديو.. مواطن يعثر على نقود كويتية في بطن ” ضب “ نورة الشهري(صدى): أظهر مقطع، شاب سعودي يعثر على نقود كويتية في بطن ” ضب ” استعداداً لتناوله. وظهر المواطن في مقطع الفيديو بعد عثوره على نقود كويتية في بطن ” ضب ” حيث كان يستعد لتناوله. الوسوم:ضب, كويت, نقود
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 8393 ] نشر منذ 2 ساعتين
بلعها☺😁
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 1509 ] نشر منذ 1 ساعة
شف يمكن تلاقي دولار برضة
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 16561 ] نشر منذ 1 ساعة
وووع
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 45506 ] نشر منذ 57 دقيقة
وشلون دخل مع حلقه ,, يعترض في حلقه ..
,, قُطر الـ 50 فلس أكبر من قُطر حلق الضب ,, مايصير ابد ,,
,, ما اصدق .. المسأله فيها شيءٍ غامض ,,
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 27021 ] نشر منذ 54 دقيقة
هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه ارزاق ناس تلقى فلوس. وناس تلقى ذروب
بنت النور🌹[ عدد التعليقات: 2576 ] نشر منذ 25 دقيقة
والله مدري عن حلق الضب اصغر وإلا اكبر لو اعترض كان مات بس مايعلمنا بالسالفه إلا اخونا راعي☺️
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 9672 ] نشر منذ 11 دقيقة
يخيتي بنت النور🌹.
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قالــها قبلـــي أخــوي ابو محمد 😎 عســــى ربـي يحفــظه .
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,, قُطر الـ 50 فلس أكبر من قُطر حلق الضب ,, مايصير ابد ,,
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وألضــب أللــي بالفيـــدـو صِغــــير َبَـــس فيــه ضــبان كِبـيـره وفَمــها واسِــع .
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هــــذا والله أعلَـــم بِمـــا لانَعــــلَـم وســــلامَتكــــم .🌹🌹.