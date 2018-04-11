” الهريفي ” يشكر تركي آل الشيخ بطريقته الخاصة

نواف السالم(صدى):

وجه نجم نادي النصر والمنتخب الوطني سابقًا ، فهد العريفي ، الشكر لرئيس الهيئة العامة للرياضة ، المستشار تركي آل الشيخ ، بطريقته الخاصة .

واكتفى ” الهريفي ” بتغيير صورته الشخصية على حسابه الرسمي في ” تويتر ” ، ليستبدلها بصورة ” آل الشيخ ” دون أن يعلق عليها .

يذكر أن تركي آل الشيخ ، تكفل بإقامة حفل اعتزال النجم الدولي فهد الهريفي ، حيث منحه حرية اختيار الطرف المنافس في اللقاء الأخير له ، وهو ما أسعد لاعب العالمي السابق بعد فترة كبيرة من عدم الاهتمام به ، حيث اختار أن يلتقي مع فالنسيا الإسباني يوم 25 أبريل المقبل .