هاري كين يهدد محمد صلاح في البريميرليج

نواف السالم(صدى):

ازدادت حدة المنافسة في الاتحاد الانجليزي لكرة القدم ، على لقب هداف ” البريميرليج ” للموسم الجاري ، بين محترف ليفربول محمد صلاح ونجم هتوتنهام هوسبير ، هاري كين .

واشتعلت المنافسة، بعدما تم احتساب هدف لتوتنهام في شباك الستوك خلال لقاء السبت الماضي، ضمن منافسات الجولة الـ 33 ، والذي سجله ” كين ” .

وبذلك يرفع هاري كين رصيده إلى 25 هدفًا ليحتل بذلك المركز الثاني في قائمة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي لكرة القدم، ويطارد المصري محمد صلاح الذي يحلق في الصدارة برصيد 29 هدفًا .