حساب المواطن يعلن خبر سار لمستفيد

علي القحطاني(صدى):

أعلن حساب المواطن عبر موقع التواصل الاجتماعي على ” تويتر ” ، الموافقة على منح مواطن جميع مستحقاته بأثر رجعي خلال الدفعات المقبلة.

ورد خدمة عملاء حساب المواطن على استفسار مواطن جاء فيه: ” قدمت اعتراضًا، وقيل لي سينزل الدعم بأثر رجعي، ولكن لم ينزل إلا الدفعة الخامسة فقط بدون أثر رجعي.. فما هو السبب؟ ” .

وأجاب حساب المواطن عبر خدمة العملاء: “ ستحصل على دفعاتك السابقة بأثر رجعي خلال الدفعات القادمة ” .