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حساب المواطن يعلن خبر سار لمستفيد

حساب المواطن يعلن خبر سار لمستفيد
علي القحطاني(صدى):

أعلن حساب المواطن عبر موقع التواصل الاجتماعي على ” تويتر ” ، الموافقة على منح مواطن جميع مستحقاته بأثر رجعي خلال الدفعات المقبلة.

ورد خدمة عملاء حساب المواطن على استفسار مواطن جاء فيه: ” قدمت اعتراضًا، وقيل لي سينزل الدعم بأثر رجعي، ولكن لم ينزل إلا الدفعة الخامسة فقط بدون أثر رجعي.. فما هو السبب؟ ” .

وأجاب حساب المواطن عبر خدمة العملاء: “ ستحصل على دفعاتك السابقة بأثر رجعي خلال الدفعات القادمة ” .


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6 تعليقات

[ عدد التعليقات: 25 ] نشر منذ 3 ساعات

مبروك

[ عدد التعليقات: 54 ] نشر منذ 2 ساعتين

بالتوفيق

[ عدد التعليقات: 20 ] نشر منذ 2 ساعتين

👍👍

[ عدد التعليقات: 760 ] نشر منذ 2 ساعتين

ابك يا قلب العنى…. اش ذنبي أنا….

[ عدد التعليقات: 1818 ] نشر منذ 1 ساعة

طيب عارفين انه يرجع بأثر رجعي ماجبتو شي جديد

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