حساب المواطن يعلن خبر سار لمستفيد
أعلن حساب المواطن عبر موقع التواصل الاجتماعي على ” تويتر ” ، الموافقة على منح مواطن جميع مستحقاته بأثر رجعي خلال الدفعات المقبلة.
ورد خدمة عملاء حساب المواطن على استفسار مواطن جاء فيه: ” قدمت اعتراضًا، وقيل لي سينزل الدعم بأثر رجعي، ولكن لم ينزل إلا الدفعة الخامسة فقط بدون أثر رجعي.. فما هو السبب؟ ” .
وأجاب حساب المواطن عبر خدمة العملاء: “ ستحصل على دفعاتك السابقة بأثر رجعي خلال الدفعات القادمة ” .
فيصل[ عدد التعليقات: 25 ] نشر منذ 3 ساعات
مبروك
واضح وصريح[ عدد التعليقات: 334 ] نشر منذ 3 ساعات
شي طيب.
فهد[ عدد التعليقات: 54 ] نشر منذ 2 ساعتين
بالتوفيق
الجوهرة[ عدد التعليقات: 20 ] نشر منذ 2 ساعتين
👍👍
نجر بن محماس[ عدد التعليقات: 760 ] نشر منذ 2 ساعتين
ابك يا قلب العنى…. اش ذنبي أنا….
Mr. Crash[ عدد التعليقات: 1818 ] نشر منذ 1 ساعة
طيب عارفين انه يرجع بأثر رجعي ماجبتو شي جديد