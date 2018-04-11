بالفيديو.. الصحة توضح سبب إخلاء مرضى ” طوارئ أجياد ” بمكة

نايف السالم(صدى):

علق المتحدث الرسمي لصحة مكة حمد العتيبي على فيديو إخلاء مرضى مستشفى “ طوارئ أجياد ” بمكة المكرمة وذلك بعد أن غمرته المياه نتيجة هطول أمطار غزيرة بالمنطقة؛ ما أدى إلى فصل التيار الكهربائي عن مباني المنشأة الصحية.

وقال خلال مشاركته في برنامج معالي المواطن، إن الأمطار الغزيرة دفعت صاحب المبنى إلى فصل التيار الكهربائي احترازيًا من أجل سلامة من بداخله، فيما تم نقل جميع المرضى إلى مستشفيات مكة وبشكل آمن إلى حين عودة التيار.

وأوضح أن الوضع الحالي آمن ومهيأ لعودة المرضى بعد تأكد المختصين من إجراءات السلامة.