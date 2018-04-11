مستشفى الأمام عبدالرحمن الفيصل بالرياض ينظم فعاليات يوم الصحة العالمي

سعيد العجل(صدى):

نظم مستشفى الأمام عبدالرحمن الفيصل بالرياض ممثلاً بقسم التثقيف الصحي فعاليات يوم الصحة العالمي تحت شعار ” الصحة للجميع ” .

وذكرت أ/ صالحة النعمي رئيسة قسم التثقيف الصحي ،أن الفعاليات اشتملت عدة أنشطة توزعت حسب تخصصات المشاركين في الفعالية والتي شملت، فحص النظر نفذها قسم البصريات، وقام إدارة التمريض بعمل فحص سكر الدم والضغط والطول والوزن للحضور، كذلك قام قسم التغذية بقياس معدل كتلة الجسم للحضور وذلك للتعرف على مستوى السمنة والبدانة.

وكما اشتملت الفعاليات على ركن التثقيف الصحي ولجنة الرضاعه الطبيعيه وقسم الأسنان للتوعية على الأمراض المزمنة وكيف الوقاية منها وأهمية الرضاعة الطبيعية وفوائدها و توضيح كيفية العناية بصحة الفم والأسنان وكيفية تفريش الأسنان بالطريقة الصحيحة.

في ختام الفعالية أفاد مدير المستشفى الدكتور / عتيق بن محمد القرني أن هذه الفعالية تأتي تكاملاً مع مجموعة الأنشطة الأخرى التي قام بها المستشفى لتعزيز الوعي العام بالأمراض العصرية لدى فئات المجتمع المختلفة بهدف الحفاظ على الصحة وتشجيع على إجراء الاختبارات الدورية الضرورية.

وأشار القرني إلى أن هذه الفعاليات تستهدف تعزيز الوعي المجتمعي نحو الأمراض المزمنة والخطرة التي باتت ظاهرة على مستوى العالم، وهذا ما يتطلب تعاون وتظافر كل الجهود لمواجهة تحدياتها والعمل على الوقاية منها .