وفاة مقيم إثر سقوطه في بئر بالمزاحمية
توفي مقيم مساء اليوم متأثرا بإصاباته الخطيرة إثر سقوطه في بئر ( قليب ) شمال المزاحمية.
وفي التفاصيل: تلقى الدفاع المدني بلاغا يفيد بسقوط شخص في بئر شمال المحافظة وعلى الفور تم توجيه في الإنقاذ للموقع، وتم إخراج المصاب ونقل بواسطة سيارة الدفاع المدني لمستشفى المزاحمية وتوفي متأثرا بإصاباته بعد تقديم الخدمات الإسعافية والإنعاش، وحذر الدفاع المدني من الاقتراب من الآبار وأهاب الجميع بتوعية ذويهم بأخطار الآبار.
ناصر[ عدد التعليقات: 14 ] نشر منذ 3 ساعات
الله يرحمه
فهد[ عدد التعليقات: 54 ] نشر منذ 3 ساعات
لا حول ولا قوة الا بالله
فيصل[ عدد التعليقات: 25 ] نشر منذ 3 ساعات
الدوام لله ,,,الله يرحمه