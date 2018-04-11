بالصور.. هايكنج السعودية و ” العامة للسياحة ” يشاركان في تنظيف قرية ذي عين التراثية

حامد العمري (صدى):

أقام هايكنج السعودية بمنطقة الباحة وبالتعاون مع الهيئة العامة للسياحة بالباحة، مبادرة لاتترك_أثر بقرية ذي عين التراثية بمحافظة المخواة ، وقد حضر هذه المبادرة مدير الهيئة العامة للسياحة بالباحة الاستاذ/ زاهر الشهري ومدير هايكنج السعودية بالباحة الاستاذ/ صالح حسن الغامدي ، ومدير قرية ذي عين التراثية الاستاذ/ يحيى عارف وشارك الجميع في تنظيف القرية والمزارع الموجودة بها من المخلفات التي يتركها السياح.

يأتي ذلك حفاظا على الأماكن السياحية ونظافة البيئة ، وفي نهاية هذه الفعالية قدم مدير الهيئة العامة للسياحة بالباحة؛ شهادات شكر للمشاركين في هذا العمل الجميل كما قدم شكره لمؤسس هايكنج السعودية المهندس/ علي مبارك القحطاني متمنيا أستمرار هذه المبادرات الجميلة في منطقة الباحة عامة ، وفي عدة قطاعات مختلفة .

كما قدم مدير هايكنج السعودية بالباحة الأستاذ/ صالح حسن الغامدي تكريما لأحد أعضاء هايكنج السعودية بالباحة الأستاذ/ حمزه العسيري نظير عملة البطولي والإنساني في مساعدة وأسعاف أحد المشاركين في هايكنج كلنا سلمان بجبل شدا الأعلى متمنيا له دوام التوفيق.

