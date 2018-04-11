بالصور.. ” إبداع الصحة ” يكشف عن هوية الموهوب الثاني
كشف مركز الإبداع بوزارة الصحة لهذا اليوم الأربعاء الموافق 11/4/2018 الستار عن موهبة جديدة وتعتبر الموهبة الثانية من مواهب منسوبي وزارة الصحة وذلك خلال برنامج (موهوب) .
وقد أطلقت الموهبة الثانية وكانت تتحدث عن التصاميم الداخلية للمباني والتي قدمتها الموهوبة / نورة بنت عبدالعزيز بن سعيد أحد منسوبات وزارة الصحة، أطلعت فيها الحضور على سر موهبتها في عالم التصاميم الداخلية للمباني وغرف النوم .
وقد نالت موهبتُها المشاركة الفعالة من الحضور والتي ساهمت بخروج مخططات وتصاميم ورسوم هندسية للمباني وغرف النوم ،
الجدير بالذكر : أن مبادرة ( موهوب ) التي أطلقها مركز الإبداع ستسهم في :
1-نشر الثقافة وتبادل المعرفة بين الموظفين.
2-خلق بيئة محفزة لروح الفريق.
3- إشراك الموهوب مع المشاركة المجتمعية و تجربة المريض بوزارة الصحة لإستثمار موهبته في جميع المجلات المختلفة والمتنوعة.
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