صحيفة إسبانية: ولي العهد ” أمير الحداثة المتطلع القوي “

نايف السالم(صدى):

قالت صحيفة ” الإسبانيول ” الإسبانية، بالتزامن مع وصول ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى مدريد: ” يمكن تعريف ولي العهد السعودي في عبارة واحدة: (أمير الحداثة، المتطلع، والقوي) ” .

وأضافت الصحيفة اليوم الأربعاء، ” تتحدث الأكثرية عن طابع شخصية الأمير القوية، والكاريزما القيادية التي يتمتع بها، لا سيَّما أن ذلك يبدو من نظرة عينيه الحادة والعميقة، لكن الأكثر من ذلك هو أنه معروف منذ صغره بالطموح، فأصبح خلال وقت قصير الرجل الأقوى في المنطقة ” .

وأشارت الصحيفة، إلى أنه يمكن رؤية قوة ابن سلمان بوضوح في حملة التطهير التي أجراها منذ عدة أشهر، وأوقف خلالها 11 أميرًا، وأربعة وزراء، فضلًا عن عشرات الوزراء السابقين.