بالفيديو.. جماهير ليفربول ترتدي الثوب العربي وتغني

نواف السالم(صدى):

حرص جماهير فريق ليفربول الإنجليزي، على الاحتفال في الشوارع والميادين بتأهل الفريق في دوري أبطال أوروبا، بعد فوزه على مانشستر سيتي مساء يوم أمس الثلاثاء.

وظهر الجماهير خلال مقطع فيديو ، وهم يرتدون الثوب العربي وييغنون ” السلام عليكم ” وسط فرحة عارمة بهذا النصر .