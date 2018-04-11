  • الأربعاء 11

    أبريل

  1. الرئيسية
  2. اخبار رياضية
  3. بالفيديو.. جماهير ليفربول ترتدي الثوب العربي وتغني

بالفيديو.. جماهير ليفربول ترتدي الثوب العربي وتغني

بالفيديو.. جماهير ليفربول ترتدي الثوب العربي وتغني
نواف السالم(صدى):

حرص جماهير فريق ليفربول الإنجليزي، على الاحتفال في الشوارع والميادين بتأهل الفريق في دوري أبطال أوروبا، بعد فوزه على مانشستر سيتي مساء يوم أمس الثلاثاء.

وظهر الجماهير خلال مقطع فيديو ، وهم يرتدون الثوب العربي وييغنون ” السلام عليكم ” وسط فرحة عارمة بهذا النصر .


الوسوم:, ,

5 تعليقات

[ عدد التعليقات: 25 ] نشر منذ 4 ساعات

الله ,,,,حلو المشهد

[ عدد التعليقات: 25 ] نشر منذ 4 ساعات

هههههههههههههه

[ عدد التعليقات: 25 ] نشر منذ 4 ساعات

ايش هذي هههههههههههه

[ عدد التعليقات: 562 ] نشر منذ 3 ساعات

هذا نتيجة للفتى المسلم العربى المصرى الراءيع محمد صلاح …لحبهم له ولاعتزازه بعروبته واسلامه..والله بالنسبة لهؤلاء افضل من الف داعية مكفهر الوجه متصلب العقل

[ عدد التعليقات: 760 ] نشر منذ 2 ساعتين

نعم محمد صلاح … نعم المسلم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *