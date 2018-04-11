بالفيديو.. جماهير ليفربول ترتدي الثوب العربي وتغني
حرص جماهير فريق ليفربول الإنجليزي، على الاحتفال في الشوارع والميادين بتأهل الفريق في دوري أبطال أوروبا، بعد فوزه على مانشستر سيتي مساء يوم أمس الثلاثاء.
وظهر الجماهير خلال مقطع فيديو ، وهم يرتدون الثوب العربي وييغنون ” السلام عليكم ” وسط فرحة عارمة بهذا النصر .
نهى[ عدد التعليقات: 25 ] نشر منذ 4 ساعات
الله ,,,,حلو المشهد
فهد[ عدد التعليقات: 25 ] نشر منذ 4 ساعات
هههههههههههههه
فيصل[ عدد التعليقات: 25 ] نشر منذ 4 ساعات
ايش هذي هههههههههههه
براغى[ عدد التعليقات: 562 ] نشر منذ 3 ساعات
هذا نتيجة للفتى المسلم العربى المصرى الراءيع محمد صلاح …لحبهم له ولاعتزازه بعروبته واسلامه..والله بالنسبة لهؤلاء افضل من الف داعية مكفهر الوجه متصلب العقل
نجر بن محماس[ عدد التعليقات: 760 ] نشر منذ 2 ساعتين
نعم محمد صلاح … نعم المسلم