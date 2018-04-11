تشكيل ريال مدريد أمام يوفنتوس في دوري أبطال أوروبا
أعلن المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، الفرنسي زين الدين زيدان، التشكيل الذي يخوض به مباراة يوفنتوس الإيطالي، المقرر انطلاقها بعد قليل، على ملعب ” سانتياجو برنابيو ” ، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.
جاء تشكيل الريال كالآتي:
حراسة المرمى: نافاس.
خط الدفاع: مارسيلو – فاييخو – فاران – كارفخال.
خط الوسط: كاسيميرو – كروس – مودريتش.
الهجوم: إيسكو – بيل – كريستيانو رونالدو.
نهى[ عدد التعليقات: 23 ] نشر منذ 1 ساعة
زيدان النجم الكبير
فهد[ عدد التعليقات: 48 ] نشر منذ 1 ساعة
احسن فريق بالعالم
الجوهرة[ عدد التعليقات: 15 ] نشر منذ 1 ساعة
موفقين ان شاء الله