تشكيل ريال مدريد أمام يوفنتوس في دوري أبطال أوروبا

نواف السالم(صدى):

أعلن المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، الفرنسي زين الدين زيدان، التشكيل الذي يخوض به مباراة يوفنتوس الإيطالي، المقرر انطلاقها بعد قليل، على ملعب ” سانتياجو برنابيو ” ، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

جاء تشكيل الريال كالآتي:

حراسة المرمى: نافاس.

خط الدفاع: مارسيلو – فاييخو – فاران – كارفخال.

خط الوسط: كاسيميرو – كروس – مودريتش.

الهجوم: إيسكو – بيل – كريستيانو رونالدو.