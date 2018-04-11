مونتيلا يعلن تشكيل إشبيلية لمواجهة بايرن ميونخ في أبطال أوروبا
أعلن فينتشينزو مونتيلا، المدير الفني لفريق إشبيلية الإسباني، تشكيل الفريق لمواجهة بايرن ميونخ الألماني، اليوم الأربعاء، على ملعب ” أليانز أرينا ” في إياب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.
جاء تشكيل إشبيلية على النحو التالي:
حراسة المرمى: سوريا.
خط الدفاع: لانجليت، ميركادو، إسكوديرو، نافاس.
خط الوسط: نزونزي، بانيجا، كوريا.
خط الهجوم: سارابيا، فازكيز، بين يدير.
الجدير بالذكر أن مباراة الذهاب انتهت بهزيمة الفريق الأندلسي بهدفين مقابل هدف.
فهد[ عدد التعليقات: 48 ] نشر منذ 1 ساعة
طيب
فيصل[ عدد التعليقات: 26 ] نشر منذ 1 ساعة
بالتوفيق
نهى[ عدد التعليقات: 23 ] نشر منذ 1 ساعة
تشكيلة موفقة
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 27013 ] نشر منذ 1 ساعة
طيب