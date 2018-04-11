  • الأربعاء 11

    أبريل

  1. الرئيسية
  2. اخبار رياضية
  3. مونتيلا يعلن تشكيل إشبيلية لمواجهة بايرن ميونخ في أبطال أوروبا

مونتيلا يعلن تشكيل إشبيلية لمواجهة بايرن ميونخ في أبطال أوروبا

مونتيلا يعلن تشكيل إشبيلية لمواجهة بايرن ميونخ في أبطال أوروبا
ماجد محمد(صدى):

أعلن فينتشينزو مونتيلا، المدير الفني لفريق إشبيلية الإسباني، تشكيل الفريق لمواجهة بايرن ميونخ الألماني، اليوم الأربعاء، على ملعب ” أليانز أرينا ” في إياب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

جاء تشكيل إشبيلية على النحو التالي:

حراسة المرمى: سوريا.
خط الدفاع: لانجليت، ميركادو، إسكوديرو، نافاس.
خط الوسط: نزونزي، بانيجا، كوريا.
خط الهجوم: سارابيا، فازكيز، بين يدير.

الجدير بالذكر أن مباراة الذهاب انتهت بهزيمة الفريق الأندلسي بهدفين مقابل هدف.


الوسوم:, , , , ,

4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 48 ] نشر منذ 1 ساعة

طيب

[ عدد التعليقات: 26 ] نشر منذ 1 ساعة

بالتوفيق

[ عدد التعليقات: 23 ] نشر منذ 1 ساعة

تشكيلة موفقة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *