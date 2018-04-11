مونتيلا يعلن تشكيل إشبيلية لمواجهة بايرن ميونخ في أبطال أوروبا

ماجد محمد(صدى):

أعلن فينتشينزو مونتيلا، المدير الفني لفريق إشبيلية الإسباني، تشكيل الفريق لمواجهة بايرن ميونخ الألماني، اليوم الأربعاء، على ملعب ” أليانز أرينا ” في إياب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

جاء تشكيل إشبيلية على النحو التالي:

حراسة المرمى: سوريا.

خط الدفاع: لانجليت، ميركادو، إسكوديرو، نافاس.

خط الوسط: نزونزي، بانيجا، كوريا.

خط الهجوم: سارابيا، فازكيز، بين يدير.

الجدير بالذكر أن مباراة الذهاب انتهت بهزيمة الفريق الأندلسي بهدفين مقابل هدف.