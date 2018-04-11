الصندوق العقاري ينفي التمديد لـ 90 ألف مواطن

عادل الحربي(صدى):

نفى المتحدث الرسمي بأسم الصندوق العقاري حمود العصيمي، اليوم الأربعاء، التمديد لـ90 ألف مواطن صدرت لهم موافقات سابقاً.

وقال المتحدث عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” لا صحة لما تم تداوله إعلامياً حول التمديد لـ90 ألف مواطن صدرت لهم موافقات سابقاً، وندعو الجميع إلى استقاء المعلومات الصحيحة من القنوات الرسمية للصندوق العقاري.