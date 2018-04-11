الصندوق العقاري ينفي التمديد لـ 90 ألف مواطن
نفى المتحدث الرسمي بأسم الصندوق العقاري حمود العصيمي، اليوم الأربعاء، التمديد لـ90 ألف مواطن صدرت لهم موافقات سابقاً.
وقال المتحدث عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” لا صحة لما تم تداوله إعلامياً حول التمديد لـ90 ألف مواطن صدرت لهم موافقات سابقاً، وندعو الجميع إلى استقاء المعلومات الصحيحة من القنوات الرسمية للصندوق العقاري.
الصريح .[ عدد التعليقات: 3 ] نشر منذ 18 دقيقة
من المفترض التمديد لهم الان العقار في مرحلة تصحيح للفتره السابقة .
حيث ان العقار تضخم لدرجة الناس ماهي قادرة تشتري الان يقدر يعني يعني …….. الخ . مع بعض العروض يشتري عقار .ثم لاننسى الغالبية العظمى عليهم قروض بنكية تحول بينهم واستلام قروضهم وخاصتا مع النظام الجديد تحويل من صدرت لهم موافقة من العقاري للبنوك التجارية .والله يرزق الناس ..