آل الشيخ يتكفل بعلاج ” العويران “

ماجد محمد(صدى):

وجه رئيس الهيئة العامة للرياضة، المستشار تركي آل الشيخ ، بعلاج نجم المنتخب الوطني ولاعب الهلال والاتحاد السابق، خميس العويران ، على نفقته الخاصة .

وتعرض ” العويران ” لوعكة صحية أرقدت على سرير المرض في أحد المستشفيات ، ليكشف عن مبادرة ” آل الشيخ ” بعلاجه ، عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” قائلًا : آل الشيخ -كعادته- هو القلب النابض للرياضة السعودية، وقد بادر بتخفيف معاناة الرياضيين .. ما نلحق جزاك يا بو ناصر .