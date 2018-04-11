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آل الشيخ يتكفل بعلاج ” العويران “

آل الشيخ يتكفل بعلاج ” العويران “
ماجد محمد(صدى):

وجه رئيس الهيئة العامة للرياضة، المستشار تركي آل الشيخ ، بعلاج نجم المنتخب الوطني ولاعب الهلال والاتحاد السابق، خميس العويران ، على نفقته الخاصة .

وتعرض ” العويران ” لوعكة صحية أرقدت على سرير المرض في أحد المستشفيات ، ليكشف عن مبادرة ” آل الشيخ ” بعلاجه ، عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” قائلًا : آل الشيخ -كعادته- هو القلب النابض للرياضة السعودية، وقد بادر بتخفيف معاناة الرياضيين .. ما نلحق جزاك يا بو ناصر .


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4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 44 ] نشر منذ 29 دقيقة

الله يوفقك

[ عدد التعليقات: 44 ] نشر منذ 26 دقيقة

الله يشفيه

[ عدد التعليقات: 943 ] نشر منذ 13 دقيقة

الله يشفيه ويعافيه
غير مستغرب من ابوناصر هذه المبادرات الانسانيه
بيض الله وجهك يا معالي المستشار ويجزاك عنه كل خييييييييييير

[ عدد التعليقات: 13 ] نشر منذ 12 دقيقة

موقف رائع

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